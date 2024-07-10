Теофимо Лопес: «Джервонта Дэвис никогда не сталкивался с таким, как Ломаченко. Даже на тренировках»

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (21-1) поделился мнением относительно потенциального боя между чемпионом по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (30-0) и чемпионом мира по версии IBF в легком весе Василием Ломаченко (18-3).

«Могу сказать, что поединок с Ломаченко всегда будет непростым. Дэвис никогда не сталкивался с подобными соперниками, даже на тренировках. Он никогда не дрался с таким боксером, как Василий Ломаченко. Я знаю это по собственному опыту. «Танк» поймет это только тогда, когда окажется с ним на ринге», — сказал Лопес FightHype.

«В целом, я бы сказал, что команда «Танка» согласилась на этот бой, потому что они следуют плану Флойда Мейвезера. Их цель — получить определенного соперника, в победе над которым они уверены. Поэтому у меня нет причин сомневаться в этом сценарии. Я думаю, «Танк» победит», — добавил он.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.