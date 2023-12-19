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Сегодня, 07:50

Теофимо Лопес назвал единственного боксера, способного победить Дэвиса

Давид Хачатрян
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Конкуренцию регулярному чемпиону WBA в легком весе Джервонта Дэвису (29-0) способен оказать только экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0), считает чемпион мира в суперлегком весе по версии WBO Теофимо Лопес (19-1).

«У Дэвиса есть все, чем должен обладать боксер. И да, в легком весе он без проблем побьет всех топовых парней. Единственный, кто станет для него испытанием, — это Шакур Стивенсон. Шакур очень техничный, а это заставляет соперника больше напрягать мозги. Знаете, Дэвис в основном бился с бойцами второго и третьего сорта. И давайте проговорим это раз и навсегда: Райан Гарсия — топовая фигура по части медиа и продвижении себя в соцсетях, но не как боксер. Нам всем хорошо это известно», — приводит слова Лопеса Boxing Social.

Дэвис в прошлом бою одолел бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсию (24-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Стивенсон в прошлом бою победил Эдвина де лос Сантоса (16-2) единогласным решением судей (115-113, 116-112, 116-112). Бой состоялся 16 ноября в Парадайсе, США.

Бокс
Шакур Стивенсон
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