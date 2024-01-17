Теофимо Лопес опроверг информацию о завершении карьеры

Чемпион мира в суперлегком весе по версии WBO Теофимо Лопес (19-1) опроверг собственные слова о том, что он намерен завершить карьеру.

«Мне нужно было поиграть в игру, – признался Лопес в интервью Boxing Social. – Я не собирался завершать карьеру, это был маркетинговый ход. Нужно уметь работать со СМИ».

Лопес объявил о своем уходе из бокса в возрасте 25 лет, всего через несколько дней после того, как завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе у Джоша Тейлора (19-1). Бой состоялся 10 июня 2023-го на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.