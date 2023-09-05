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Сегодня, 07:30

Теренс Кроуфорд ответил Альваресу: «Как же ты заблуждаешься»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) ответил абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (59-2), который заявил, что Кроуфорд не дрался с хорошими боксерами, за исключением Эррола Спенса (28-1).

«Ну вот, я не дрался ни с кем, кроме Спенса. Лол, как же вы заблуждаетесь, это просто безумие», — написал Кроуфорд в соцсети X.

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
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