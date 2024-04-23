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Сегодня, 10:01

Теренс Кроуфорд подерется с Исраилом Мадримовым 3 августа

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) проведет следующий поединок против узбекского боксера, владеющего титулом WBA в первом среднем весе, Исраила Мадримова (10-0, 7 KO) 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Об этом сообщил инсайдер ESPN Сальвадор Родригес.

Кроуфорд победил Эрола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде и объединил титулы. Бой состоялся 29 июля 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Мадримов победил россиянина Магомеда Кубранова (25-1) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Теренс Кроуфорд
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