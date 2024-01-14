Теренс Кроуфорд показал лучшее выступление в 2023 по версии Ring Magazine

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) получил награду «Выступление года» за бой с экс-чемпионом WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-0).

Его тренер Брайан Макинтайр стал победителем в номинации «Тренер года».

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. На данный момент Кроуфорд занимает первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN, DAZN и The Ring.