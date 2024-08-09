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Сегодня, 06:40

Кроуфорд ответил Альваресу: «Ты все время дрался с боксерами, которые меньше тебя»

Давид Хачатрян
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Чемпион мира в четырех весовых категориях Теренс Кроуфорд (41-0) раскритиковал абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2), который не хочет боя с ним.

«Мне смешно слышать, что говорит Канело о том, что он не получит признания, если побьет меня, потому что он больше меня. Однако стоит заметить, что на протяжении всей своей карьеры он встречался на ринге с бойцами меньшего размера. Он сражался с такими, как Флойд Мейвезер, Амир Хан и Джермелл Чарло, которые тоже не отличались внушительными габаритами.

У него есть множество оправданий, почему он не хочет драться со мной. Он даже сказал, что я был бы для него легкой работой — если бы я и правда был легким противником, ты бы взял предложенные деньги. Но при этом он все равно хочет получить 150 миллионов долларов за бой со мной. Это только подтверждает, что я представляю угрозу для него и его наследия», — сказал Кроуфорд на The PorterWay Podcast.

Кроуфорд победил Исраила Мадримова (10-1) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
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