Терентьев не хотел бы увидеть бой между Тайсоном и Емельяненко

Исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Майка Тайсона, что его боксерского боя с Федором Емельяненко не будет.

«Я бы не хотел увидеть этот бой. Ветераны заслуженно ушли и спокойно живут на какие-то другие дивиденды. Понятно, что их заинтересовали хорошими гонорарами», — сказал Терентьев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В августе 47-летний Емельяненко изъявил желание провести с 57-летним Тайсоном бой по правилам бокса. 18 октября боец команды Емельяненко Вадим Немков сообщил, что Федор приступил к боксерским тренировкам.