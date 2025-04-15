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15 апреля, 15:59

The Ring: Усик и Дюбуа собираются провести реванш 12 июля

Алина Савинова
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Украинский боксер Александр Усик и британец Даниель Дюбуа близки к заключению соглашения о проведении боя в супертяжелом весе, сообщает The Ring.

Как отмечает источник, поединок запланирован на 12 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

Первый бой Усика и Дюбуа состоялся в 2023 году в Польше. Противостояние завершилось победой украинца, который нокаутировал своего соперника в девятом раунде.

38-летний Усик является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23.

27-летний Дюбуа владеет поясом IBF. На его счету 22 победы и 2 поражения.

Александр Усик
Даниель Дюбуа
Бокс
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