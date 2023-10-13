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Тим Цзю — Брайан Мендоса: время начала и прямая трансляция боя

Тим Цзю и Брайан Мендоса проведут бой за титул чемпиона мира по версии WBO 15 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксер Тим Цзю.
Тим Цзю.
Фото Getty Images
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15 октября австралийский боксер с русскими корнями Тим Цзю проведет бой с американцем Брайаном Мендосой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Вечер бокса состоится в Бродбиче (Австралия) на арене «Голд-Кост Конвеншен энд Эксгибишен Сентр». Их поединок начнется примерно в 05.00 по московскому времени.

В России не будет показана официальная видеотрансляция боя Тим Цзю — Брайан Мендоса. Посмотреть поединок можно будет с помощью сервисов FOX Sports и Paramount+.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Цзю — Мендоса.

На счету 28-летнего Цзю — 23 победы и 0 поражений в профессиональном боксе. У 29-летнего Мендосы — 22 победы и два поражения.

Тим Цзю является сыном члена Международного зала боксерской славы, россиянина Кости Цзю.

Бокс и ММА: новости и статьи, актуальная информация о предстоящих турнирах и интервью бойцов на сайте «СЭ».

Бокс
Тим Цзю
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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