Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю проведет бой против Джозефа Спенсера в воскресенье, 6 апреля. Боксерский вечер состоится в Ньюкасле (Австралия). Начало турнира — в 3.00 по московскому времени. Бой Цзю — Спенсер ожидается около 8.00 мск.

В России официальной трансляции поединка не планируется. В прямом эфире следить за турниром можно на платной стриминговой платформе Prime Video.

На счету 30-летнего Цзю в карьере — 24 победы и два поражения. Предыдущий бой австралийский боец провел против россиянина Бахрама Муртазалиева 19 октября 2024-го. Тогда Тим проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

В профессиональной карьере 24-летний Спенсер имеет 19 побед и одно поражение. Американец в последний раз выходил в ринг против Мигеля Анхеля в декабре 2024-го. Тогда Спенсер победил решением большинства судей.