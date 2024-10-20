Тим Цзю: «Каждый раз, когда я выхожу на ринг, я готов умереть»

Австралийский боксер русского происхождения Тим Цзю прокомментировал поражение от россиянина Бахрама Муртазалиева в бою за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе.

«Каждый раз, когда я выхожу на ринг, я готов умереть здесь. Сегодня победил лучший. После первого удара все пошло не по плану. Таков бокс. Тебя бьют, а твоя реакция замедляется. Я старался изо всех сил, но такие вещи случаются. Ты живешь и учишься, верно? Бахрам — мужчина», — приводит ESPN слова Цзю.

Теперь у 31-летнего Муртазалиева — 23 победы в 23 боях. На счету 29-летнего Цзю 2 поражения подряд при 24 победах.