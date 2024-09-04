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Сегодня, 09:23

Тим Цзю: «Я намерен забрать у Муртазалиева титул»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) прокомментировал анонс поединка с чемпионом IBF в первом среднем весе россиянином Бахрамом Муртазалиевым (22-0).

«Я должен побеждать на таком уровне, а Бахрам — следующий, кто встанет у меня на пути, — заявил Цзю BoxingScene. — Мир знает меня, и им известно, кто я такой. Я благодарен своей команде за то, что она позволила мне доказать, что я все еще лучший в своей весовой категории.

У Бахрама есть то, что нужно мне, и я намерен победить его и забрать это в эффектном поединке. Настало время стать двукратным чемпионом мира».

Муртазалиев и Цзю подерутся 19 октября на Caribe Royale Resort в Орландо, США.

Бокс
Тим Цзю
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