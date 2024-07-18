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Сегодня, 13:24

Тим Цзю назвал причину поражения Фундоре

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) считает, что рассечение, полученное в бою с Себастьяном Фундорой (21-1), стало одной из причин его поражения.

«Я был уверен, что контролирую ход боя и все идет по плану. Однако рассечение выбило меня из колеи, и я не смог быстро восстановиться. Я считаю, что мог бы выступить лучше. Даже несмотря на то, что мне не удалось нокаутировать соперника, я все еще верю, что мог бы это сделать. Он был довольно неуклюжим противником, высокий левша, и мне было сложно справиться с его длиной рук. Однако, думаю, когда он почувствовал мою силу, то решил действовать более осторожно», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.

Себастьян Фундора
Тим Цзю
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