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Сегодня, 12:18

Тим Цзю: «Советская школа бокса — одна из лучших в мире»

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Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) уверен, что в бою с чемпионом IBF в первом среднем весе россиянином Бахрамом Муртазалиевым (22-0) он столкнется с жестким стилем бокса.

«Советская школа бокса — одна из лучших в мире. Я происхожу из этой среды, вырос в русской семье, поэтому я знаю, что она может дать. Данный стиль жесткий, но меня это не смущает. Я здесь, чтобы вернуть свой трон», — сказал Цзю Bad Left Hook.

Муртазалиев и Цзю подерутся 19 октября на Caribe Royale Resort в Орландо, США.

Бокс
Тим Цзю
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