Тим Цзю: «Чарло, где ты, приятель?»

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (24-0) после первой защиты титула обратился к чемпиону мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермеллу Чарло (35-2).

«Чарло, где ты, приятель? Он, наверное, в своей глупой голове думает, что побьет меня. Так давай выйдем на ринг. Уверен ли я, что он примет со мной бой? Да. Он принял бой с Канело, лучшим бойцом вне зависимости от категорий, и теперь время выяснить, кто является королем этого дивизиона», — сказал Цзю в ринге.

Цзю победил временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосу (22-3) единогласным решением судей. Бой состоялся 15 октября в Сиднее, Австралия.

Сауль Альварес (60-2) победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

