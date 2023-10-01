Тим Цзю официально стал чемпионом мира по версии WBO

28-летний австралийский боксер Тим Цзю (23-0) стал чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе.

При этом для этого ему даже не пришлось драться с бывшим обладателем пояса Джермеллом Чарло (35-1). Дело в том, что Чарло был лишен титула WBO, потому что отказался драться с Цзю и принял бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2).

Цзю следующий бой должен провести против временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосы (22-2) 15 октября. Для Цзю это будет первая защита титула WBO.