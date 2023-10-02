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Тим Цзю отреагировал на победу Альвареса над Чарло: «Игра была в одни ворота»

Тим Цзю отреагировал на победу Альвареса над Чарло
Давид Хачатрян
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Чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) раскритиковал чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермелла Чарло (35-2) за его выступление в бою с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2).

«Честно говоря, мне показалось, что игра была в одни ворота, — сказал Цзю в интервью Fox Sports. — Мне показалось, что Чарло просто выживал. Он много работал в защите, но он так и не сделал бой конкурентным. Даже когда его тренер говорил, что он проигрывает бой, нужно выходить и действительно идти на него. Он вообще не давил, не прессинговал, просто двигался назад. У него в голове был определенный план действий, он просто старался двигаться и не попадать под удары, и все. Он молодец, что продержался все 12 раундов, это само по себе достижение. Но проиграть бой — это не достижение. Ты должен выходить на бой, чтобы победить. Как говорится, со щитом или на щите».

Альварес победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Тим Цзю
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