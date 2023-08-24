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Сегодня, 13:25

Тим Цзю поделился ожиданиями от боя с Мендосой

Давид Хачатрян
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Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) высоко оценил навыки временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосы (22-2).

«Мы — два оставшихся «питбуля» в дивизионе. Это огромный вызов, и я с нетерпением жду возможности принять его двумя руками, — сказал Цзю в интервью Main Event. — Мы — два лучших пса в первом среднем весе, потому что другой парень сбежал. Номер один против номера один.

По правде говоря, каждый, кто надевает перчатки, обладает какой-то силой. Мы, боксеры, по сути, наемные убийцы. Поэтому я уважаю любого, кто выходит на ринг, и уважаю любого, кто обладает силой. Вы видели его последние выступления? Нокауты одним ударом, и они были против очень, очень высококлассных соперников. Я не воспринимаю его легкомысленно".

Цзю и Мендоса подерутся 15 октября. Для Цзю это будет первая защита титула WBO, который автоматически перейдет к нему после боя Сауля Альвареса (59-2) и Джермелла Чарло (35-1) 30 сентября.

Тим Цзю
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Тим Цзю проведет первую защиту титула WBO против Мендосы 15 октября