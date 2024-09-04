Тим Цзю подерется с Бахрамом Муртазалиевым 19 октября в США

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) встретится с чемпионом IBF в первом среднем весе россиянином Бахрамом Муртазалиевым (22-0) 19 октября на Caribe Royale Resort в Орландо, США. Бой состоится в рамках бокса вечера от PBC на Amazon Prime Video.

Себастьян Фундора (21-1) победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.

Муртазалиев завоевал титул IBF в прошлом бою, одолев Джека Кулкая (33-5) нокаутом в 11 раунде. Бой состоялся 6 апреля в Штадтхалле, Германия.