Тим Цзю: «Мне было бы интересно поработать с Турки Аль-Шейхом»

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) заявил, что он готов сотрудничать с саудовским советником при королевском дворе в ранге министра и нынешним председателем Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейхом, но у него есть своя команда.

«Мне было бы интересно поработать с ним. Он хочет проводить больше крупных боев, и я его в этом поддерживаю. Но у меня есть команда. У меня профессиональная команда, и все взаимодействие происходит через нее», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Себастьян Фундора (21-1) победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.