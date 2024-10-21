Тим Цзю прошел медобследование после поражения от Муртазалиева

Австралийский боксер Тим Цзю прошел медицинское обследование после поражения от Бахрама Муртазалиева.

«Тим пропустил серьезные удары. Он прошел медобследование. Сотрясения или иных проблем нет», — приводит ТАСС слова представителя боксера.

Цзю досрочно проиграл Муртазалиеву в поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе.

У 31-летнего Муртазалиева — 23 победы в 23 боях. На счету 29-летнего Цзю 2 поражения подряд при 24 победах.