Тим Цзю прошел медобследование после поражения от Муртазалиева

Сегодня, 01:40
Австралийский боксер Тим Цзю прошел медицинское обследование после поражения от Бахрама Муртазалиева.
«Тим пропустил серьезные удары. Он прошел медобследование. Сотрясения или иных проблем нет», — приводит ТАСС слова представителя боксера.
Цзю досрочно проиграл Муртазалиеву в поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе.
У 31-летнего Муртазалиева — 23 победы в 23 боях. На счету 29-летнего Цзю 2 поражения подряд при 24 победах.