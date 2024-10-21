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Сегодня, 01:40

Тим Цзю прошел медобследование после поражения от Муртазалиева

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийский боксер Тим Цзю прошел медицинское обследование после поражения от Бахрама Муртазалиева.

«Тим пропустил серьезные удары. Он прошел медобследование. Сотрясения или иных проблем нет», — приводит ТАСС слова представителя боксера.

Тим Цзю и&nbsp;Бахрам Муртазалиев. Бахрам нокаутировал Цзю. Крушение легенды? А еще Шишкина засудили в Германии

Цзю досрочно проиграл Муртазалиеву в поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе.

У 31-летнего Муртазалиева — 23 победы в 23 боях. На счету 29-летнего Цзю 2 поражения подряд при 24 победах.

Источник: ТАСС
Тим Цзю

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