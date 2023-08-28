Тим Цзю: «Никогда не хотел драться за пределами боксерского ринга»

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) признался, что он может приехать на боксерский вечер в Лас-Вегас, где будут драться Сауль Альварес (59-2) и Джермелл Чарло (35-1).

«Как было бы здорово [если бы я получил пояс в тот же вечер], — сказал Цзю в интервью Fox Sports Australia. — И, безусловно, забавно. Я мог бы ходить по всей арене в Лас-Вегасе и говорить: «Теперь я чемпион WBO, а ты больше не абсолютный чемпион».

Могут ли быть стычки с командой Чарло? Я не хулиган. Меня так не воспитывали. Я просто хочу устраивать захватывающие бои. Все просто. Я ни к кому не отношусь неуважительно. Не хочу ни с кем драться за пределами боксерского ринга. Никогда не хотел. Поэтому мне не нужна большая свита. Я вижу в них только стаю гиен. Но мне не нужно брать с собой много людей. Мне и одному хорошо. Я — волк.

Если честно, я действительно хочу получить победителя поединка Канело и Чарло».

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США. После боя, вне зависимости от результата, Чарло будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет Цзю.