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Сегодня, 08:41

Тим Цзю рассказал, заинтересован ли он теперь в поединке с Чарло

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) заявил, что готов подраться с чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермеллом Чарло (35-2), если на кону будут все его титулы.

«Я не чувствую себя чемпионом мира. Я буду удовлетворен только тогда, когда побью чемпиона. Я хочу получить все четыре пояса. Все зависит от того, в каком он [Чарло] настроении, потому что он заработал много денег. Возможно, он захочет уйти в отпуск на год, так что кто знает? Если он хочет пояс WBO, то я подерусь с ним, но только если на кону будут все его титулы», — сказал Цзю в интервью Fighthype.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Цзю следующий бой должен провести против временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосы (22-2) 15 октября. Для Цзю это будет первая защита титула WBO.

Бокс
Джермелл Чарло
Тим Цзю
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