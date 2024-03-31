Непобежденный российско-австралийский боксер Тим Цзю и бывший временный чемпион мира по версии WBC Себастьян Фундора проведут бой в ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США) на стадионе T-Mobile Arena. . Их поединок возглавит вечер бокса, который стартовал в 03:00.

Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры в России, скорее всего, показан не будет. Посмотреть видеотрансляцию поединка можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.

Напомним, поединок Цзю и Фундоры будет носить статус титульного. Помимо пояса WBO, которым владеет Тимофей, на кону будет пояс WBC.

Основная информация о вечера бокса в Лас-Вегасе доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».