Тим Цзю вернется на ринг 22 сентября в Австралии

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) проведет следующий поединок 22 сентября на родине, в Австралии.

Рассматриваются два соперника: Эриксон Любин (26-2) и Хесус Рамос (21-1), сообщает инсайдер Бен Дамон. Бой состоится за звание главного претендента на титул IBF в первом среднем весе.

Себастьян Фундора (21-1) победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.