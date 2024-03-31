Тищенко назвал причины первого поражения Тима Цзю в профессиональной карьере

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал «СЭ» первое поражение на профессиональном ринге Тима Цзю (23-1). 31 марта австралиец раздельным решением судей проиграл американцу Себастьяну Фундоре (21-1).

«Бой для Тима был сложным. Все началось с того, что соперника меняли за несколько дней. Фундора также оказался неудобным соперником, высоким и с длинными руками. И рассечение, которое Тим получил в начале поединка, сыграло свою роль. Вот этот ряд причин не позволили ему победить. Хотя бой был конкурентным, но, в большей степени из-за рассечения, Цзю не получилось действовать хладнокровно. Он начал торопиться, ошибаться. И кровь мешала и не давала сосредоточиться боксеру», — сказал Тищенко «СЭ».

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115). Бой состоялся в Лас-Вегасе, США.