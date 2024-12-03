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Сегодня, 12:50

Тищенко назвал запредельными ожидания от реванша Бивола и Бетербиева

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Поединок пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

«Ожидания от этого боя запредельные. Думаю, он будет на том же уровне напряжения, что и предыдущий. Результат же может быть совершенно неожиданный, и все будет зависеть от того, насколько хорошо боксеры подойдут к этому бою в физической форме и кто сделает лучшую работу над ошибками. Но, конечно же, в плане мотивации впереди точно Дмитрий, ведь у него нет поясов, он явно хочет отыграться за поражение, ведь бой был равный, а выбор судей был неоднозначным», — сказал Тищенко «СЭ».

Артур Бетербиев. Бетербиев и Бивол проведут реванш. Пока это самый интригующий бой 2025-го

12 октября в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

(Денис Сафронов)

Бокс
Алексей Тищенко
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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