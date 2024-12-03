Тищенко назвал запредельными ожидания от реванша Бивола и Бетербиева

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Поединок пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

«Ожидания от этого боя запредельные. Думаю, он будет на том же уровне напряжения, что и предыдущий. Результат же может быть совершенно неожиданный, и все будет зависеть от того, насколько хорошо боксеры подойдут к этому бою в физической форме и кто сделает лучшую работу над ошибками. Но, конечно же, в плане мотивации впереди точно Дмитрий, ведь у него нет поясов, он явно хочет отыграться за поражение, ведь бой был равный, а выбор судей был неоднозначным», — сказал Тищенко «СЭ».

12 октября в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

(Денис Сафронов)