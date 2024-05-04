Тищенко предположил, когда состоится перенесенный поединок между Бетербиевым и Биволом

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился мнением о том, когда можно ожидать бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом после новости о травме первого боксера.

Ранее сообщалось, что 39-летний Бетербиев получил разрыв мениска и не успеет восстановиться к дате боя. Поединок должен был состояться 1 июня.

«Если в сентябре он восстанавливается, то еще на подготовку нужно время, месяца четыре. Думаю, бой Бетербиев — Бивол мы увидим где-то в конце года или начале следующего. Степень травмы я не могу определить, не врач, чтоб сказать, как долго будет Артур залечивать травму мениска. Не такая это и серьезная травма, но потребует какого-то времени, сложно мне об этом говорить», — цитирует Тищенко Vprognoze.ru.

На счету Бетербиева за карьеру 20 побед в 20 боях, а у Бивола — 22 победы в 22 поединках.