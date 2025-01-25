Тищенко связал дисквалификацию Поветкина с политикой

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на дисквалификацию экс-боксера Александра Поветкина.

«Это никакой роли особо не играет. Александр уже давно не выступает, это все влияет больше на политический момент, мне так кажется. На самом на Александре, как на спортсмене, это никак не отразится», — сказал Тищенко «СЭ».

24 января Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило 45-летнего спортсмена на четыре года (до 20 октября 2028-го) за нарушение антидопинговых правил и аннулировало его результаты с 28 сентября 2014 года. Поветкин завершил спортивную карьеру в 2021 году.

Вероника Ольшукова