Тищенко заявил, что Тим Цзю сможет победить Фундору в ответном поединке

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» оценил шансы Тима Цзю в возможном реванше против американца Себастьяна Фундоры.

Ранее о возможном бое-реванше сообщил ТАСС представитель Цзю.

«Думаю, что Тим выиграет в повторном бою, сегодня он тоже мог победить. Тем более к реваншу Цзю будет более подготовленным, досконально изучит соперника. Поэтому бой будет построен по-другому. В принципе Фундора не сложный соперник, Тим должен его побеждать, и сейчас должен был. Но не удалось достичь положительного результата из-за ряда факторов. Уверен, что перед реваншем он сделает правильные выводы и сможет одолеть американца», — сказал Тищенко «СЭ».

Поединок прошел в ночь на 31 марта, продлился все 12 раундов и завершился победой Фундоры раздельным решением судей (112:116, 116:112, 115:113).

На счету 29-летнего Цзю 23 победы и одно поражение. Первоначально он должен был встретиться с американцем Китом Турманом, но тот получил травму и за две недели до боя был заменен на Фундору.