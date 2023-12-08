Тищенко заявил, что у серии турниров IBA сумасшедший потенциал

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко поделился мнением о серии турниров «Ночь чемпионов IBA», проводимых под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).

«Потенциал в серии IBA сумасшедший, поскольку боксируют лучшие в мире — олимпийские чемпионы, чемпионы мира, континентальных первенств. Поэтому это очень интересная, конкурентная серия. И такими темпами, думаю, она разовьется намного сильнее и привлечет более серьезный зрительский интерес — потому что, повторюсь, в поединках участвуют лучшие боксеры мира, вне зависимости из какой страны», — приводит слова Тищенко «Интерфакс».

Тищенко 9 декабря в Дубае на турнире «Ночь чемпионов IBA» проведет бой с Альбертом Батыргазиевым. Также в соревновании примут участие чемпион мира Марк Петровский и двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов.

Тищенко провел 12 боев в карьере и потерпел 1 поражение. На счету Батыргазиева 10 боев и 10 побед, среди которых 7 досрочных.