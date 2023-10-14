Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

14 октября, 22:00

Томми Фьюри — KSI: смотреть трансляцию боя (видео)

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Томми Фьюри.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В субботу, 14 октября, в британском городе Манчестер пройдет вечер бокса, в главном событии которого английский блогер KSI проведет поединок с боксером Томми Фьюри, братом Тайсона Фьюри. Турнир начнется в 21.00 по московскому времени. Главные бои вечера стартуют после 00.00.

В России не будет официальной видеотрансляции поединка Томми Фьюри — KSI. Посмотреть их бои в прямом эфире можно будет на канале DAZN или следить за самыми интересными событиями противостояний на сайте «СЭ». Следить за поединком можно с помощью трансляции в социальной сети ВКонтакте.
Томми Фьюри — младший брат чемпиона WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри. В 2018 году юноша начал профессиональную карьеру. Но популярность обрел не на ринге, а после участия в реалити-шоу Love Island.
KSI (настоящее имя — Олажиде Олайинка Уильямс «Джей Джей» Олатунджи) — рэпер, инфлюэнсер и профессиональный боксер. Он является одной из самых культовых фигур в поп-боксе.

Бокс и ММА: новости и статьи, актуальная информация о предстоящих турнирах и интервью бойцов на сайте «СЭ».

0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Тренер «Торпедо» Ларионов считает преступлением качество клюшек у игроков
Овечкин поделился мнением о провале «Вашингтона» в прошлом сезоне НХЛ
Аббас заявил Байдену об отказе от идеи перемещения жителей Газы со своей земли
Гутерриш призвал пересмотреть требования об эвакуации палестинцев из Газы
Мишель анонсировал экстренный саммит ЕС по конфликту в Израиле
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Логан Пол — Диллон Дэнис: смотреть трансляцию боя (видео)

Российские боксеры выиграли четыре золотые медали в Кубке Европы