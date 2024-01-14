Тони Белью: «Бетербиеву 39 лет, а он становится все более разрушительным!»

Боксерский аналитик и комментатор, экс-чемпион WBC в крузервейте Тони Белью (30-3) восхитился навыками чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0), который досрочно победил Каллума Смита (29-2).

«Очевидно, что мы хотим увидеть бой Бивол-Бетербиев следующим! Это отличный бой, но, пожалуйста, покажите мне хоть одного бойца, который стал сильнее с возрастом! Ему 39, а он становится все более разрушительным! Физически это обычно невозможно, но он это делает!» — написал Белью в соцсети X.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.