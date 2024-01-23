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Сегодня, 10:26

Тренер Бенавидеса: «Бетербиев просто монстр! Он тот, про кого я могу сказать: «Вот это да!»

Давид Хачатрян
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Тренер и отец обладателя временного титула WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (28-0) Хосе Бенавидес-старший похвалил чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

«Бетербиев просто монстр! — сказал Бенавидес. — Он тот, про кого я могу сказать: «Вот это да!» Будет ли он самым сложным для нас боем? Для такого поединка мы проведем хороший лагерь. Я должен отдать Артуру должное. Он бьет сильно, но Бивол не получает заслуженного респекта», — сказал Бенавидес YSM Sports Media.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
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