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Сегодня, 16:18

Тренер Бетербиева: «Артур еще не подписал документы на реванш с Биволом в феврале»

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Тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева Нурипаша Талибов отреагировал на информацию о дате реванша с Дмитрием Биволом.

«Артур мне сказал об этом варианте два дня назад, но он еще ничего не подписывал. Я считаю, конечно, что это рано, но если он отложит, то должен будет провести обязательный бой. Если бы от меня зависело, я бы сделал это в июне-июле или даже в августе, не раньше», — сказал Талибов Odds.ru.

В среду в СМИ появилась информация, что реванш между Бетербиевым и Биволом состоится в Саудовской Аравии 22 февраля 2025 года.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 79,4 кг между 39-летним Бетербиевым и 33-летним Биволом прошел в Саудовской Аравии в ночь с 12 на 13 октября. Бетербиев одержал победу решением судей.

Источник: ODDS.ru
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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