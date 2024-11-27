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Сегодня, 16:09

Тренер Бетербиева: «Травма ноги помешала Артуру в бою с Биволом»

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Тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева Нурипаша Талибов рассказал о травме боксера, которая помешала ему в первом бою против Дмитрия Бивола.

«Беда в том, что Артур не был готов к этому бою (с Биволом). У него была операция, и нога не зажила. Раньше, когда мы готовились, мы очень много ходили по горам, бегали, а тут он эту работу заменил велосипедом. Мое мнение, что Артур чуть боялся, что может не выдержать дистаницию, потому что знал, что не совсем готов. Если бы он был здоров, он был бы в два раза сильнее.

Как мне Артур сказал, возраст — это только цифры. Он хорошо выглядит для своего возраста, он получает огромное удовольствие от своей работы, он кайфует. Если бы этого не было, он бы не боксировал. У Артура горят глаза, ему нравится тяжелая работа, это самое главное», — сказал Талибов Odds.ru.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 79,4 кг между 39-летним Бетербиевым и 33-летним Биволом прошел в Саудовской Аравии в ночь с 12 на 13 октября. Бетербиев одержал победу решением судей.

Источник: ODDS.ru
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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