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Сегодня, 17:10

Тренер Бивола назвал главное преимущество Бетербиева

Давид Хачатрян
Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press
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Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0), в интервью «СЭ» заявил, что физическая мощь — главный козырь чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

— Можно ли сказать, что Бетербиев — самый универсальный боксер-профессионал в истории российского бокса? Он на всех дистанциях хорошо работает — ближней, средней, дальней. По всем этажам бьет, и вытянуть может, и прессинговать.

— Не знаю, я могу сказать, что он высококлассный боксер. Он это и на любительском ринге доказывал, и на профессиональном. Но его главное преимущество — это физическая готовность, мощь физическая. Вот его главное оружие, а не игра.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Геннадий Машьянов. «Целью Бивола было закончить досрочно. Раньше я таких целей не ставил». Машьянов: бой с Зинадом, Бетербиев, Усик

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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