Тренер Бивола назвал главное преимущество Бетербиева

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0), в интервью «СЭ» заявил, что физическая мощь — главный козырь чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

— Можно ли сказать, что Бетербиев — самый универсальный боксер-профессионал в истории российского бокса? Он на всех дистанциях хорошо работает — ближней, средней, дальней. По всем этажам бьет, и вытянуть может, и прессинговать.

— Не знаю, я могу сказать, что он высококлассный боксер. Он это и на любительском ринге доказывал, и на профессиональном. Но его главное преимущество — это физическая готовность, мощь физическая. Вот его главное оружие, а не игра.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.