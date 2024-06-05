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Сегодня, 16:40

Тренер Бивола: «В бою с Зинадом была поставлена задача закончить досрочно»

Давид Хачатрян
Дмитрий Бивол (слева) в поединке с Маликом Зинадом.
Фото Reuters
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Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0), признался, что в бою с Маликом Зинадом (22-1) Бивол не должен был доводить бой до решения судей.

Об этом Машьянов сказал в интервью «СЭ».

— Дмитрий впервые с 2018 года победил нокаутом. Если бы все закончилось решением судей, вы были бы менее довольны результатом?

— Цели ставились досрочно закончить бой, и Дима выполнил задачу. Если до этого я не ставил ему таких целей, здесь конкретно была задача нанести жесткий удар, чтобы потрясти оппонента, а потом не отпустить его. До этого в боях он потрясал ударами, люди находились в грогги, и он лояльно к этому относился, отпускал. Здесь в связи с некоторыми обстоятельствами была поставлена задача явно закончить бой, не дать судьям принимать решение.

— Можно ли сказать, что каждый раунд Дмитрий шел за нокаутом?

— Где-то близко к этому. Он работал выборочно, и задача ставилась таким образом, чтобы не наносить по 8, 9, 12 ударов. Пробил, провалил, пробил, провалил — задача была поставить человека на пятки, нанести ему акцентированный удар, когда он не способен защищаться, и потом добивать, если с первого удара не упал. Добивать и уже не отпускать. Чувство вот это... Как говорят, чувство крови, звериное чувство, чтобы не отпустить человека.

Бивол победил Зинада техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Геннадий Машьянов. «Целью Бивола было закончить досрочно. Раньше я таких целей не ставил». Машьянов: бой с Зинадом, Бетербиев, Усик

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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