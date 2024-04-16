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Сегодня, 16:45

Тренер Бивола: «Русская мафия в Америке хотела нас крышевать»

Боксер Дмитрий Бивол и его тренер Геннадий Машьянов на пресс-конференции
Дмитрий Бивол и Геннадий Машьянов.
Фото Getty Images
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Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0), в интервью «СЭ» рассказал, как русская диаспора в США хотела получать часть прибыли с боев его учеников.

«Определенные люди приехали к нам, посмотрели ситуацию, все прозондировали: как, что, какие контракты, — сказал Машьянов. — И сделали предложение: давайте мы будем вас курировать, помогать вам, а вы нам будете часть денег с контракта присылать. Вот такая ситуация была. Мы не сошлись во мнениях и разошлись. Потом приехал на Брайтон-Бич, но там много наших выходцев. Я разговаривал с людьми серьезными. Говорю: «К нам приезжали представители русской диаспоры, сделали нам предложение». Эти люди сказали: «Геннадий Юрьевич, успокойся, мы им уши оторвем».

Бивол подерется с Артуром Бетербиевым (20-0) 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Дмитрий Бивол
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