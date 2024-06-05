Тренер Бивола: «Контракт на бой с Бетербиевым на 12 октября подписан»

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0), в интервью «СЭ» сообщил, что они подписали контракт на бой с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

— Бой с Бетербиевым был анонсирован на 12 октября. Это уже официально или анонс больше для красоты, грубо говоря?

— Нет, это конкретная дата, конкретная программа. Люди, которые организовывают эти соревнования, — у них все до конца года расписано. Поэтому все даты официальные.

— А Дмитрий на 12 октября уже подписывал контракт?

— Да. Контракт на эту дату подписан, он дал согласие на эту дату.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.