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Сегодня, 15:31

Тренер Бивола: «Для Димы бой с Бетербиевым будет одним из самых сложных»

Давид Хачатрян
Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images
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Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0), в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от противостояния с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Во-первых, я хотел бы увидеть [Бивола] в хорошей кондиции, функционально, физически, в техническом плане, чтобы мы за этот период могли довести до абсолютного совершенства, — сказал Машьянов «СЭ». — Если все это сложится в один момент, то это будет самый лучший показатель его работы. Да, это будет один из самых сложных боев для Димы. Но Дима всегда с честью проходил эти моменты и оставался и остается непобежденным. Он должен просто-напросто показать свой бокс в лучшем его исполнении. В своем стиле и в своем моменте. Я считаю, ничего другого не будет. Показать свою работу, хорошую работу на ногах, хорошую функциональную готовность, не останавливаться. Вот такие моменты.

 
Дмитрий Бивол. «Я еще не подписал контракт на бой с Бетербиевым. Но готовлюсь и верю, что он будет». Бивол дал интервью Дрозду

Я думаю, что любители, болельщики и любители бокса видели на протяжении этих последних семи-восьми лет, пока Артур боксирует на профессиональном ринге, как он завоевывал свои пояса, как он боксировал с людьми. Также Диму все видели, как он свой пояс завоевал, как он боксировал с претендентами до этого, как он шел к сегодняшнему дню. И я думаю, что все понимают, что это два человека, которые очень большие профессионалы, у которых громадный стаж за спиной занятием боксом. Я думаю, что у Артура лет 30, наверное, стажа, у Димы также где-то лет 25-27, начиная с детства, как они пришли в зал. Поэтому здесь говорить об их соперниках, мне кажется, излишне. Эти два человека всегда в хорошей форме, всегда готовы к любым соперникам, к любым испытаниям».

Поединок между Бетербиевым и Биволом состоится 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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