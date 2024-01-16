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Сегодня, 07:38

Тренер Бивола: «Мы уже подписали предварительный контракт на бой с Бетербиевым»

Давид Хачатрян
Дмитрий Бивол.
Фото AFP
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Геннадий Машьянов, главный тренер чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0), заявил, что они уже договорились с людьми из Саудовской Аравии о бое с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Никаких препятствий для боя нет, насколько я знаю. Сейчас Боб Арум будет оговаривать условия с людьми из Саудовской Аравии, которые хотят организовать бой. Мы с ними уже обо всем договорились и подписали предварительный контракт. С нашей стороны все движения сделаны. Теперь Арум или Top Rank будут оговаривать свои моменты: сроки, финансы, что-то еще. Мы свое согласие дали еще 23 декабря. Тогда с организаторами шел разговор о поединке в конце апреля. Они заказывают музыку, у них есть планы. Но не исключаю ни май, ни июнь. Мы согласны на любые сроки», — приводит слова Машьянова Metaratings.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: Metaratings
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