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Сегодня, 17:25

Тренер Бивола: «Я рад, что Усик выиграл у Фьюри»

Давид Хачатрян
Александр Усик (слева) в поединке с Тайсоном Фьюри.
Фото Reuters
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Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0), в интервью «СЭ» признался, что доволен победой абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) над экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

— Недавно состоялся бой Усик — Фьюри. Вы небольшое преимущество отдавали Тайсону — удивлены ли тем, как прошел бой?

— Нет, я абсолютно не удивлен. Я рад, доволен, что Усик выиграл. Мы и так знали, что Саша — боксер высокого уровня, мастер. Но он еще и показал характер, желание выиграть конкретно в этом бою. У него что-то сперва не складывалось, но вот это желание мне очень импонировало.

— Усик здорово начал, но середину боя отдал и забрал последние раунды. Тут именно в характере дело или в чем-то еще?

— Это характер и желание победы. У него больше половины боя что-то не получалось, что-то не шло. Он пропускал приличные удары, находился в очень нехороших ситуациях. Фьюри попадал настолько тяжело, что было видно: где-то человек [Усик] находится в таком грогги-состоянии. Фьюри не использовал ситуацию — у него, видать, не настолько много желания было выиграть этот бой.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Геннадий Машьянов. «Целью Бивола было закончить досрочно. Раньше я таких целей не ставил». Машьянов: бой с Зинадом, Бетербиев, Усик

Бокс
Александр Усик
Дмитрий Бивол
Тайсон Фьюри
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