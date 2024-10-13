Тренер Бивола заявил, что шокирован победой Бетербиева

Дмитрий Кириллов, тренер Дмитрия Бивола, поделился мнением о победе Артура Бетербиева в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Конец света не наступил. Но для меня был шок, что фамилия Бетербиева прозвучала как победитель боя. У меня и всей команды была уверенность, что Дмитрий забрал бой. Да, надо пересматривать, но создавалось впечатление, что Бивол забирал бой, хотя где-то пропускал удары и отдавал инициативу», — цитирует Кириллова MMA.Metaratings.ru.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.