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Сегодня, 21:04

Тренер боксера Двали: «Операция на глазу будет сделана 6 августа»

Сергей Разин
корреспондент
Дмитрий Двали.
Фото Соцсети
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Иван Щелок, тренер российского боксера Дмитрия Двали, рассказал, когда спортсмен перенесет операцию на глазу.

«Операция будет сделана во вторник в первой половине дня. Возможно, придется в несколько этапов, все зависит от того, как пройдет. Чтобы понять, надо будет после операции понаблюдать в течение нескольких дней. Надеемся, что всё сложится. Операция непростая, далеко не все врачи за нее готовы были взяться. Но мы нашли хорошую частную клинику, где Дмитрию окажут всю необходимую помощь», — приводит слова Щелока РИА «Новости».

Дмитрий Двали. Задержаны 9 человек, избивших известного боксера в Крыму. Спортсмену могут установить глазной протез

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки Двали получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Спортсмена доставили в больницу в Москве, медики пытаются сохранить глаз как орган, но восстановить зрение не удастся. В случае если врачи не смогут спасти глаз, боксеру грозит установка протеза. Сам Двали считает, что его карьера завершена из-за этого инцидента.

Дмитрий Двали
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