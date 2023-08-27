Тренер Дюбуа: «Усик нес много разной чуши»

Тренер британского боксера Даниэля Дюбуа (19-2) Дон Чарльз рассказал, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) после боя «нес много чуши».

«Он всегда делает вид, что соперник бьет его ниже пояса. Это его уловка, которую следует убрать. Для парня, который притворяется, будто не говорит по-английски, я хорошо понял, что он сказал.

Он нес много разной чуши, так как знал, что обманул: «Это бокс, Даниэль». Мы знаем, что это бокс, но нам не нравится, когда нас обманывают. Это обман. Здесь ничего другого быть не может», — сказал Чарльз на пресс-конференции.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.

