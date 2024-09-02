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Сегодня, 19:54

Тренер Двали: «Диме предстоит несколько операций, у него хорошее моральное состояние»

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Тренер Иван Щелок рассказал о состоянии здоровья российского боксера Дмитрия Двали.
«Операции скоро предстоят, пока все нормально. Без понятия, сколько операций еще будет, только врачи могут сказать. Это очень сложный вопрос. Дима сейчас дома, он ездит в больницу только на обследования. Он находится в хорошем моральном состоянии», — сказал Щелок ODDS.ru.

В августе Двали серьезно пострадал в массовой драке в Феодосии, в которой ему выбили глаз. Зачинщики драки были задержаны правоохранительными органами. Спортсмена перевезли в Москву, где он уже перенес несколько операций.

Двали 23 года. На счету боксера победы на чемпионате России-2022 и на чемпионате Европы-2024.

Источник: ODDS.ru
Бокс
Дмитрий Двали
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