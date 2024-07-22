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Сегодня, 12:05

Тренер Джервонты Дэвиса: «С Ломаченко покончено»

Давид Хачатрян
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Представитель команды чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (30-0) Кенни Эллис считает, что чемпиону мира по версии IBF в легком весе Василию Ломаченко (18-3) следует завершить карьеру после того, как он отказался драться с Дэвисом.

«Если Ломаченко больше не мотивирован возможностью стать лицом бокса, то его команде следует убрать его перчатки так далеко, чтобы он никогда не смог их достать. С ним покончено», — написал Эллис в соцсетях.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Бокс
Василий Ломаченко
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