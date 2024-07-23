Тренер Джервонты Дэвиса: «Ломаченко слился»

Представитель команды чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0) Кенни Эллис написал в соцсетях, что чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3) не захотел драться с Дэвисом.

«Он [Ломаченко] прямо-таки слился. Надеюсь, Шакур [Стивенсон] не будет убегать. Люди говорят, что «Танк» уклоняется от боя с Шакуром, посмотрим», — написал Эллис.

Ранее стало известно, что Ломаченко отказался драться с Дэвисом и планирует взять перерыв до конца года.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.